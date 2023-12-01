Поклонская назвала причину трагедии украинского Майдана Поклонская: обман стал причиной трагедии Майдана на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одной из причин трагедии Майдана, произошедшего в Киеве десять лет назад, стал обман, написала в своем Telegram-канале советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская. По ее словам, этот обман находился в «фатальной» стадии и оказал плачевное влияние на украинских граждан.

Одной из причин трагедии, случившейся десять лет назад в Киеве, является обман. Утром 1 декабря 2013 года Украина была погружена в очередную фатальную стадию обмана и перешла из пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей, — отметила Поклонская.

Она также добавила, что в результате украинцам пришлось делать выбор между тем, считать ли произошедшее «государственным переворотом», как это трактовали прежние власти страны, или принять случившееся в качестве «революции достоинства», следуя политике новых властей. В результате выбравшие первый вариант оказались в ряду «предателей», выбравшие второй — «патриотов», и таким образом Украину разделили на два лагеря, констатировала Поклонская. Следствием такого раздела она назвала ненависть сограждан друг к другу, которая привела к «трагедии, страшнее не придумаешь».

При этом правда, по мнению Поклонской, проста и заключается в том, что все люди разные, «но в этом и есть наша уникальность». Ненависть же она назвала «обманом» и «инструментом для манипуляции», заявив, что «нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться».

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский выразил мнение, что причинами Майдана на Украине в 2013 году стали отказ экс-президента страны Виктора Януковича от евроинтеграции и пробуждение антироссийских настроений. По его мнению, победа националистов предопределила проведение спецоперации.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что Запад будет вымарывать из истории Украины все, что было до 2022 года, поскольку остальное его не интересует. Так она прокомментировала молчание вокруг 10-летия Майдана. По ее мнению, память о Майданах невыгодна Западу, поскольку это были государственные перевороты.