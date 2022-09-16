Подсчитано, насколько могут подорожать зимние шины в России Автоэксперт Ракитин предупредил россиян о подорожании шин из-за сезонного подъема цен

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Этой осенью в России ожидается подорожание зимних автомобильных шин. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Он назвал причины, по которым будут расти цены, а также уточнил, насколько именно увеличится стоимость шин.

По словам Ракитина, цены на зимнюю резину торговые организации повышают ежегодно, когда начинается сезонное увеличение спроса на данный товар.

Сезонный подъем цен на зимние шины будет. Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год, — подчеркнул эксперт.

При этом к максимальным значениям ценник приблизится, когда температура воздуха начнет опускаться ниже пяти градусов тепла, По мнению Ракитина, учитывая опыт предыдущих лет, можно предположить, что в этом году сезонное повышение составит не мене пяти — семи процентов.

Автоэксперт Виталий Архиреев ранее рассказал, что покупку зимней резины в этом году стоит перенести на более ранний срок. Это, по его словам, стоит сделать потому, что в этом году на рынке создаются риски из-за нестабильной внешнеполитической ситуации и проблем в экономике. Эксперт считает, что санкции могут повлиять на предложение зимней резины, поэтому с ее покупкой стоит поторопиться.

При этом автоэксперт Дмитрий Славнов сообщил, что в настоящее время не стоит торопиться с покупкой автомобиля, так как рынок еще не выровнялся и цены не стабилизировались. По его словам, цены начнут падать, когда опустошенный уходом западных компаний рынок займут китайские автомобили.