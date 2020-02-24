https://static.news.ru/photo/17aafab0-5727-11ea-afa3-fa163e074e61_660.jpg Александр Литреев Фото: alexlitreev/instagram.com

Екатеринбурженка Алёна Кулагина опровергла слухи о своей причастности к задержанию IT-специалиста Александра Литреева — создателя проекта «Красная кнопка» и базы данных «Русский слон» о силовиках, превышающих полномочия. Активиста арестовали 24 февраля — якобы после получения закладки с наркотиками.

Нас задержали вместе, вместе отправляли на анализы. Мне просто повезло, и меня пожалели и отпустили, потому что у меня ничего не нашли, — цитирует Кулагину радиостанция «Говорит Москва».

Согласно публикации соратника Литреева, которую процитировал «Русский слон», активист долго переписывался с девушкой, но в день задержания они встретились впервые.

Как писал NEWS.ru, суд в Екатеринбурге арестовал Литреева на два месяца по статье о незаконном обороте наркотиков.