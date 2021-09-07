«Почти экзотика»: почему россияне отказываются использовать презервативы

Россияне пренебрегают использованием презервативов: больше всего их приобретают в Москве и Петербурге, а в сельской местности это подчас воспринимается как излишество. Об этом NEWS.ru заявил академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики борьбы со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Вадим Покровский. Другие эксперты также подтверждают — многие до сих отвергают возможность использования презервативов по разным причинам. Основные из них — психологический барьер и высокая стоимость контрацептивов.

«Смелость надо иметь»

Многочисленные опросы показывают: популярность презервативов как средства, в первую очередь защищающего от ВИЧ и большинства венерических заболеваний, растёт. Однако в реальности россияне продолжают бойкотировать использование кондомов.

Такое поведение объясняется несколькими факторами. Во-первых, психологический. Не секрет, что многие, особенно в малых городах и сёлах, стесняются приобретать презервативы. Во-вторых, их стоимость высока — примерно 600–800 рублей за пачку. Позволить это могут не все, а если речь идёт о подростках, то тем более. Подросток ещё подумает — купить бутылку пива за 50 рублей или один презерватив, — рассказал NEWS.ru академик Вадим Покровский.

По его словам, существует и другой фактор — идеологический. На протяжении длительного времени ультрапатриоты активно продвигали точку зрения, согласно которой использование презервативов чревато снижением численности населения. Однако Покровский с этим не соглашается, утверждая, что презерватив призван защищать лишь от нежелательной беременности. Если же женщина не хотела, но забеременела, это, как правило, приводит к ещё более тяжёлым последствиям, в частности абортам и риску не иметь детей в дальнейшем, говорит специалист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Покровский рассказал, что некоторое время назад отдельные СМИ даже отказывались за деньги размещать у себя рекламу презервативов, «опасаясь консервативной истерии».

Собеседник NEWS.ru утверждает, что в первую очередь презервативы не пользуются популярностью в небольших городах и сельской местности. Дело в том, что там сходятся многие факторы: и низкие доходы населения, и страх перед пересудами знакомых и коллег.

Представьте себе, как в селе учительнице местной школы приобрести презервативы, чтобы об этом все сразу не узнали. Почти невозможно, тотчас же заговорят — дескать, училка купила кондомы и поехала в город, — пояснил Покровский.

Во многом именно поэтому, продолжает эксперт, в России фиксируется очень высокий уровень поражения ВИЧ-инфекцией сельского населения. Его слова подтверждает продавец сельского магазина в одном из сельских районов Мордовии. Женщина рассказала NEWS.ru, что презервативы имеются в продаже, но их и вправду уже давно никто не покупает.

Пять пачек как привезли, так и лежат, не берут их. Это почти что экзотика какая-то. Люди у нас, конечно, грамотные, телевизор смотрят, многие Интернетом пользуются. Но средь бела дня прийти и у всех на глазах купить презервативы — это смелость надо иметь. Видно, выкручиваются как-то, — говорит она.

Эксперты утверждают: сегодня прослеживается негативная тенденция — в нашем обществе мужчина не хочет нести ответственность за здоровье женщины и будущего потомства, да и за семью в целом. По словам кризисного психолога Павла Пономарёва, широко распространена модель, согласно которой обо всём должна думать женщина. По его словам, одним из контекстов проявления безответственности и инфантильности является отказ от использования контрацепции. В малых городах, где мало работы, нет социальных лифтов, мужчина более инфантилен и предоставлен самому себе, говорит эксперт.

Стипендия — на презервативы

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит отметить, что спрос на презервативы не является постоянным. Например, он несколько раз менялся с момент начала пандемии коронавирусной инфекции. Изначально, когда были объявлены нерабочие дни в связи со всплеском заболеваемости, спрос на эту продукцию вырос, свидетельствовали данные аналитической компании DSM Group. Однако позднее, когда россияне вернулись на свои рабочие места, презервативы стали покупать заметно меньше. Впрочем, эксперты обнаружили и другую любопытную тенденцию: вместе со снижением продаж презервативов стала увеличиваться популярность фильмов для взрослых. Например, сочетание «секс онлайн» в поисковых системах в мае 2019 года искали около 700 тысяч раз, а спустя год было зафиксировано более 900 тысяч запросов.

Использование презервативов и иных средств контрацепции во многом зависит от культуральных особенностей. Например, у женщин опредёленной религии не принято настаивать на том, чтобы партнёр использовал при занятии сексом презерватив. Есть и другие причины: некоторые считают, что это якобы рождает определённые сложности, лишает удовольствия. По-прежнему сильно влияние и пресловутых ВИЧ-диссидентов, которые утверждают, что никакого СПИДа не существует и это всё придумки, — рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов.

54% участников проведённого ВЦИОМом опроса сообщили, что пользуются контрацептивами, эта доля выше среди незамужних и неженатых респондентов (70%), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (71%). Те, кто не прибегает к контрацепции, чаще всего причиной называют планирование беременности (20%), почти каждый 10-й (9%) считает, что меры предохранения от нежелательной беременности вредны для здоровья.

Впрочем, некоторые эксперты считают полученные результаты чересчур оптимистичными. По мнению руководителя общественной организации «Родительское собрание» Константина Долинина, российское общество до сих пор слишком консервативно и едва ли не осуждает занятие сексом.

Когда наша организация предлагала установить кондоматы — устройства по продаже презервативов — в учебных заведениях, кинотеатрах и ночных клубах, многие стали возмущаться и обвинять нас чуть ли не в растлении молодёжи. Чего мы только тогда не услышали! У нас же привыкли играть в таких высоконравственных. В итоге доигрались до чудовищной эпидемии ВИЧ, которая поражает, кстати, и вполне благополучных граждан, — рассказал NEWS.ru Долинин.

По его мнению, государство должно субсидировать установку таких устройств. К слову, к аналогичным мерам в своё время прибегали в Германии — там даже переделывали аппараты по продаже табачных изделий под кондоматы.

К слову, ещё несколько лет назад участники молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме» пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что стоимость презервативов в стране крайне высокая. В ответ Попова заявила, что «услышала». Позднее в Федеральной антимонопольной службе заявляли, что товарный рынок презервативов на территории России представлен преимущественно изделиями иностранного производства. Доля отечественных средств индивидуальной защиты незначительна. Базовая государственная стипендия в вузах в среднем колеблется от 1400 до 2500 рублей, в колледжах и техникумах она может составлять менее тысячи рублей. Получается, что приобрести пачку презервативов сегодня и вправду не каждому по карману.

Психолог Павел Пономарёв подтвердил: постоянное повышение стоимости медицинской продукции в данном случае является большой проблемой.

Скорее всего, мужчина, проживающий в маленьком городе, никогда не признается, что у него нет денег на покупку презервативов. Причём такая ситуация характерна для бедного населения многих стран. Именно поэтому благотворительные фонды распространяют такую продукцию бесплатно. Так как стоимость лечения людей от ВИЧ и намного выше, чем раздача презервативов, — отмечает он.

Согласно официальным данным за первое полугодие 2021 года, подтверждённый диагноз «ВИЧ-инфекция» имели 1 528 356 россиян, в том числе 1 122 879 живущих с ВИЧ и 405 477 умерших. Всего с начала года выявили более 36 тысяч заражений. Больше всего новых заболевших выявили в Иркутской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае.