План по массовой вакцинации россиян удастся выполнить раньше августа

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает пессимистичным план привить от коронавируса 60% взрослых россиян к августу 2021 года. По его мнению, это можно сделать гораздо раньше.

Мы планируем до августа эти объёмы закрыть, но это самый, наверное, пессимистичный прогноз, в оптимистичном прогнозе мы думаем, что мы можем сделать это и быстрее, — заявил в эфире Первого канала Мурашко.

Он также отметил, что ограничений по использованию вакцины от коронавируса при наличии иммунитета в принципе нет, но сейчас, в первую очередь, нужно охватить тех людей, которые не защищены.

По словам министра, Россия сейчас располагает достаточным объёмом вакцин от коронавируса, в стране развернуто девять производственных площадок для их выпуска.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от коронавируса в стране должна быть организована так, чтобы к началу осеннего эпидсезона сформировался коллективный иммунитет. Вице-премьер Татьяна Голикова тогда уточнила, что для этого необходимо привить 68,6 млн человек, или 60% россиян старше 18 лет без учёта переболевших.