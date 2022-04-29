Песков: вопрос по привязке рубля к золоту и валютным ценностям обсуждается

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В России обсуждается вопрос о разработке в России финансовой системы, в рамках которой стоимость рубля может быть привязана к золоту и валютным ценностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О возможности появления такой финансовой системы в стране на этой неделе говорило секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Этот вопрос обсуждается в настоящее время, — сказал Песков.

Ранее Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что в России в будущем может появиться финансовая система, где рубль обеспечен золотом и валютными ценностями,. Секретарь Совбеза читает, что необходимо «определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности».

Он также выразил уверенность в том, что Россия справится с санкциями и их последствиями для экономики. По его словам, Москва сможет переориентироваться на азиатский и латиноамериканский рынки.