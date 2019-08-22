https://static.news.ru/photo/23b64356-c4e1-11e9-b2c8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не знает о планах британского канала Channel 4 снять документальный фильм о нём.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путину об этом ничего не известно, а представители Channel 5 не пытались получить комментарии от российского лидера, передаёт РИА Новости .

Информация о планах снять документальный фильм из трёх частей о Путине ранее появилась на сайте Channel 4. Авторы намерены рассказать о «власти Путина и о том, как она изменила современный мир». Съёмки должны пройти в России, США, странах Европы и Великобритании, как ранее писал News.ru. Также Channel 4 покажет интервью близких к Путину людей.