Президент РФ Владимир Путин не знает о планах британского канала Channel 4 снять документальный фильм о нём.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путину об этом ничего не известно, а представители Channel 5 не пытались получить комментарии от российского лидера, передаёт
Информация о планах снять документальный фильм из трёх частей о Путине ранее появилась на сайте Channel 4. Авторы намерены рассказать о «власти Путина и о том, как она изменила современный мир». Съёмки должны пройти в России, США, странах Европы и Великобритании, как ранее писал News.ru. Также Channel 4 покажет интервью близких к Путину людей.