Песков оценил меры Роскомнадзора по Twitter

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Роскомнадзора в отношении Twitter принуждением к выполнению российских законов, которые демонстративно нарушают.

Это действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что Роскомнадзор — надзорное ведомство, которое действует в строгом соответствии с российскими законами, и его работа не направлена против конкретных соцсетей. На вопрос, согласовывает ли РКН свои действия с администрацией президента, Песков ответил утвердительно.

Невозможно представить, чтобы любая компания, которая действует в сфере IT, социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов РФ. И в случае больших компаний, и в случае средних, и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, у Роскомнадзора есть технические возможности для полной блокировки Twitter, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. При этом он не исключил замедления работы и блокировки других интернет-ресурсов, нарушающих законодательство РФ.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории РФ. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью. Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным. В адрес компании Роскомнадзор направил больше 28 тысяч требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, но они так и не были выполнены.