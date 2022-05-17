«Это война»: Песков описал действия стран Запада в отношении России Песков назвал войной действия западных стран против России

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

То, как действуют западные страны в отношении России, можно назвать войной, таким образом, их нужно называть не недружественными, а враждебными, заявил во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он добавил, что Россия справится с противостоянием Запада, у страны для этого есть всё необходимое.

Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, это война, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России тотальную гибридную войну. По его мнению, Запад ожидает провал в попытке изолировать Россию. Министр подчеркнул, что сближение Москвы со странами за пределами «золотого миллиарда» неизбежно. Лавров добавил, что под ударом США находятся все, кто готов вести самостоятельную политику.