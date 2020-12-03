Кремль объяснил увольнение Чубайса

https://static.news.ru/photo/bd53e828-3552-11eb-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы инновационной компании «Роснано» является обычной ротацией кадров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Анатолий Борисович достаточно давно возглавляет «Роснано», он создавал «Роснано». Здесь, скорее, речь идёт о естественном ротационном процессе, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампредседателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. Ранее он занимал должность индустриального директора в госкорпорации «Ростех».

Как ранее писал NEWS.ru, по неофициальным данным, Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН. Вместе с тем Песков затруднился ответить на вопрос о дальнейших карьерных планах экс-главы «Роснано». Он заверил, что такой информацией не располагает.

Ранее он отмечал, что встреча Путина и Чубайса не планируется.