Песков: европейские «дочки» «Газпрома» не смогут поставлять газ из России Песков: подпавшие под санкции РФ зарубежные энергокомпании не смогут участвовать в поставках газа

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал блокирующими ответные санкции России против 31 зарубежной энергокомпании, среди которых экс дочерние предприятия «Газпрома» в ЕС. По его словам, которые приводит ТАСС, они больше не смогут участвовать в логистике российского топлива.

Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний. <...> С этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены, — сказал Песков.

Накануне правительство РФ утвердило список иностранных организаций, против которых вводятся ответные санкции. В перечень вошла 31 организация из США, Сингапура, а также из ряда европейских стран, включая Германию и Францию. Среди них бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», трейдеры и операторы подземных газовых хранилищ. В их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал — Европа.

Тем временем премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал введение запрета на поставки нефти из России. Он отметил, что в случае отказа от российских энергоресурсов возникнет дефицит, который в конечном итоге будет восполнен за счёт источников РФ. Политик добавил, что Германия не единственная страна в мире, которая имеет спрос на углеводороды.