Первый этап клинических испытаний вакцины от COVID завершится в РФ за месяц

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Завершить первый этап клинических испытаний вакцины против коронавируса российские учёные планируют в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России сейчас начаты испытания вакцины против коронавируса на добровольцах, и первый этап будет завершён в течение ближайшего месяца, — цитирует ТАСС Мурашко.

Он также добавил, что в России в настоящее время завершаются доклинические исследования ещё нескольких перспективных вакцин.

На встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Венгрии Мурашко заявил, что Москва готова «найти с Будапештом общие точки» и рассмотреть вопросы, в том числе относительно поставок вакцины.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет — к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней с момента вакцинации. Однако состояние их здоровья будет контролироваться ещё в течение шести месяцев.