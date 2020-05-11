Первый автомобильный мост из РФ в КНР откроют после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/29a5f006-93d3-11ea-ba1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Автомобильный мост через Амур из Благовещенска в китайский город Хэйхэ откроют после снятия санитарных ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения. Но так как сейчас в мире сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, то, конечно, фактический ввод мостового перехода будет осуществлён только после снятия всех ограничений, — процитировали сообщение пресс-службы Минвостокразвития РФ в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, строительство первого автомобильного моста из РФ в КНР началось в 2016 оду и закончилось в конце ноября 2019 года. После открытия моста, по нему смогут проезжать в сутки более 5,5 тысячи человек.