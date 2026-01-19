России пришлось менять сельхозпланы после «гречневого перегрева»

В России наблюдается рекордный уровень перепроизводства гречки, из-за чего страна вынуждена изменять свои сельскохозяйственные планы, пишет РБК. В 2023 году с площади 1,295 млн гектаров было собрано 1,475 млн тонн гречихи. Высокая урожайность привела к сокращению посевных площадей под эту культуру. В 2025 году гречку посеяли лишь на 0,746 млн гектаров. Ожидается, что с них будет собрано от 0,87 до 0,9 млн тонн зерна.

Именно перепроизводство стало главной причиной сокращения посевных земель. При этом Россия смогла установить новый рекорд по экспортным поставкам этой сельскохозяйственной культуры.

Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком гречки на рынок США в период с января по октябрь 2025 года. Компании из РФ обошли Канаду, которая занимала лидирующую позицию. Объем российских поставок за этот период составил $1,8 млн (140,8 млн рублей), в то время как канадских — $1,6 млн (125,1 млн рублей).

При этом в августе 2025 года экспертно-аналитический центр агробизнеса (АБ-Центр) опубликовал прогноз, в котором говорится, что в России может произойти значительное сокращение урожая гречихи. Согласно мнению экспертов, падение может достичь 35%. Причиной могут стать неблагоприятные погодные условия и экономические факторы.