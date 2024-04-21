Патриарх Кирилл раскрыл, в чем кроется сила России Патриарх Кирилл: Россия прошла трудный путь, и теперь все в ней хорошо

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Сила и мощь России кроется в ее огромной нравственной традиции, духовном богатстве и силе ее народов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время совершения Великого освящения и Божественной литургии в храме Чуда Архангела Михаила Хонех в московском Братеево. По его словам, которые передает «Российская газета», страна прошла трудный путь, и теперь все в ней хорошо.

Россия — сверхдержава. В России возводятся храмы, а в других странах храмы закрываются. Там власть требует закрыть, народ не ходит, вера исчезает. <...> Вера — это цементирующая общество сила, обеспечивающая подлинную, а не искусственную солидарность, — сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что сила России заключается в духовном богатстве. По его словам, в других государствах этого нет из-за идеологии, исключающей Бога. По этой причине жители таких стран считают, что им «все дозволено», указал глава Русской православной церкви.

Возможно, поэтому и не любят нас. Но мы прошли трудным путем. Все в нашей стране хорошо, — сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее высоко оценил молитвенную практику участников спецоперации, особенно тех, кто молится перед боем. По его словам, молитва военнослужащих — это «крик души», способный творить чудеса.