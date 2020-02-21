https://static.news.ru/photo/a1650b14-54a3-11ea-a021-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию на предприятиях непрерывного цикла будут открывать по минимуму.

У нас не будет никаких участков на предприятиях, которые закрыты на выходные, только там, где непрерывно люди работают. Их будет минимальное количество, — цитирует РИА Новости Памфилову.

По её словам, такие участки будут работать только при условии их защищённости и безопасности. Также она акцентировала внимание на наблюдателях — они не должны быть фейковыми — и пообещала «жёстко» за этим следить.

Мы нацелены на абсолютную прозрачность и честность в этом смысле, — добавила Памфилова.

Как писал NEWS.ru, ранее Памфилова сообщила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт на основании специально принятого закона. Некоторые процедуры в него будут перенесены из действующего законодательства о выборах. В этот закон перенесут некоторые процедуры из выборного законодательства, потому что они «знакомы и понятны гражданам». По словам Памфиловой, голосование по Конституции пройдёт проще, чем обычные выборы, так как там не будет периода выдвижения кандидатов, сбора подписей и регистрации кандидатов.