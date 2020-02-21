https://static.news.ru/photo/23496f7a-54a0-11ea-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт на основании специально принятого закона. Некоторые процедуры в него будут перенесены из действующего законодательства о выборах.

Для такой уникальной общественно-политической акции как общероссийское голосование принимается специальный закон, который предусматривает порядок организации голосования, — цитирует ТАСС Памфилову.

В этот закон перенесут некоторые процедуры из выборного законодательства, потому что они «знакомы и понятны гражданам». По словам Памфиловой, голосование по Конституции пройдёт проще, чем обычные выборы, так как там не будет периода выдвижения кандидатов, сбора подписей и регистрации кандидатов.

Будет использована система избирательных комиссий, применены, в основном, все привычные механизмы — 14,5 тыс. КОИБов будет задействовано, будет QR-кодирование, бюллетень для голосования, комиссия, — подчеркнула Памфилова.

Как писал NEWS.ru, общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдёт до майских праздников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.