Отраслевой эксперт: курорт на Японском море будет ориентирован на корейцев Юрий Барзыкин: новый курорт на Японском море будет ориентирован на корейцев

Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва»

Юрий Барзыкин

Круглогодичный туризм в Дальнем Востоке будут развивать для привлечения китайских и корейских туристов, рассказал NEWS.ru председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. О том, что на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты, заявили 12 июля в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Японское море далеко от Москвы, но это очень близко к нашим соседям из Южной Кореи, который в своё время, когда мы сняли визовые взаимные барьеры, увеличился в четыре раза. Также Японское море очень близко для Китая. Более миллиона китайских туристов посещали Японское море в России, — рассказал Барзыкин



Барзыкин также отметил, что такой курорт будет интересен людям, которые живут в Дальневосточном округе и близлежащих территориях. По его словам, местные жители тоже должны иметь свои места притяжения, а субсидии и чартерные программы на перелеты притянут туристов из других регионов России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в России к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год, сообщает пресс-служба российского правительства. На проект планируется выделить 31 млрд рублей частных инвестиций. Ключевым показателем проекта названо количество внутренних поездок, оно должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году.