«От него остались одни лужицы»: фото обмелевшего Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Каховское водохранилище

Каховского водохранилища больше нет, от него остались одни «лужицы», заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Уровень воды существенно понизился. Сейчас он на метр ниже уровня забора в Северо-Крымский канал. Вода в канал больше не поступает, подчеркнул чиновник.

Сейчас все, «как в старые времена», когда еще не было водоема, отметил он. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на территории бывшего водохранилища.

Каховское водохранилище начало мелеть после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. В результате подтопления районов вдоль Днепра после подрыва плотины погибли 50 человек, еще 137 были госпитализированы. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в разрушении Каховской ГЭС. По его словам, Вооруженные силы Украины целенаправленно били по станции из HIMARS.

Фото обмелевшего Каховского водохранилища — в галерее NEWS.ru