Каховского водохранилища больше нет, от него остались одни «лужицы», заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. Уровень воды существенно понизился. Сейчас он на метр ниже уровня забора в Северо-Крымский канал. Вода в канал больше не поступает, подчеркнул чиновник.
Сейчас все, «как в старые времена», когда еще не было водоема, отметил он. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и «не разливаются» на территории бывшего водохранилища.
Каховское водохранилище начало мелеть после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. В результате подтопления районов вдоль Днепра после подрыва плотины погибли 50 человек, еще 137 были госпитализированы. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в разрушении Каховской ГЭС. По его словам, Вооруженные силы Украины целенаправленно били по станции из HIMARS.
Фото обмелевшего Каховского водохранилища — в галерее NEWS.ru