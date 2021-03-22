Минздрав: к началу лета от коронавируса привьют 30 млн россиян

https://static.news.ru/photo/4c050328-8b24-11eb-8cba-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Более 30 млн человек планируется привить от коронавирусной инфекции до 15 июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

Незадолго до этого президент Владимир Путин проинформировал, что первую прививку сделали уже 6,3 млн человек, в том числе 4,3 млн прошли обе стадии иммунизации. Ситуацию в стране, по мнению главы государства, удалось стабилизировать.

Сейчас подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины «Спутник V» и дополнительные поставки будут еще «ЭпиВакКороны», производственные планы сейчас сверстаны, поэтому больше 30 млн человек будет до конца мая поставлено, и привиты они будут ориентировочно до 15 июня, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о гражданах, длительно проживающих на территории страны. Вакцинация иностранных туристов не предполагается, такой программы на данный момент нет, пояснил глава Минздрава.

Сейчас в России одобрены три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак. Все они предполагают традиционные инъекции. Однако специалисты планируют провести клинические испытания «Спутника V» в виде капель в нос. Это может стать щадящей и удобной формой вакцинации детей, особенно маленького возраста.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологиицентра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вопрос детской вакцинации предполагается решить уже в текущем году. При этом, по чего словам, прививать детей препаратом «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. По словам специалиста, сейчас возраст определяют педиатры, однако начинать следует с подростков от 12-13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.