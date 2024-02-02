Освобожденная заложница ХАМАС попросила Россию спасти ее сына Освобожденная заложница ХАМАС Труфанова просит Россию спасти из плена ее сына

Освобожденная в ноябре прошлого года из плена ХАМАС россиянка Елена Труфанова попросила власти РФ приложить усилия к освобождению ее сына, сообщает ТАСС. На пресс-конференции, проведенной агентством, она отметила, что мужчина до сих пор остается в Газе. Женщина выразила уверенность, что международное влияние РФ поможет в этом вопросе.

К сожалению, в руках ХАМАС все еще остается мой единственный сын, гражданин России Александр Труфанов. Я очень прошу российское правительство и лично Владимира Владимировича Путина продолжать прилагать все усилия для его освобождения так, как были приложены усилия для освобождения нас, — сказала она.

Об освобождении 73-летней Ирины Татти и ее 50-летней дочери Елены Труфановой стало известно 29 ноября прошлого года. Палестинское движение ХАМАС пояснило, что это было сделано в ответ на усилия президента России Владимира Путина. Труфанова выразила благодарность за это.

Ранее израильское руководство отвергло предложение палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников. Сделка предполагала три этапа, на каждом из которых должна была действовать гуманитарная пауза продолжительностью более месяца. При этом представители ХАМАС требовали, чтобы на первом этапе реализации договоренностей Израиль начал вывод войск с территории сектора Газа в обмен на освобождение 40 заложников. Реализация третьего этапа предполагала «завершение конфликта».