Основателю одного из крупнейших золотодобытчиков РФ грозит еще один срок В России завели новое дело о мошенничестве в отношении основателя Petropavlovsk

В России в отношении бывшего главы золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского возбудили еще одно уголовное дело, пишет «Коммерсант». Ранее приговоренный к 5,5 года тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере Масловский снова обвиняется в этом преступлении.

Как уточняет газета, россиянина обвиняют в причастности к выводу крупной суммы — $83 млн — со счетов кипрской компании V.M.H.Y. Holdings. Защита же отмечает, что обвиняемый был соучредителем этой компании до 2012 года, а после не имел доступа к капиталу. Среди подозреваемых по делу числились россиянин Андрей Вдовин и гражданин Великобритании Питер Хамбро, однако МВД не смогло привлечь их к ответственности, потому что они находятся за границей.

Павел Масловский до этого был признан виновным по делу о хищении 99,3 млн рублей у «Покровского рудника». Ему назначили 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Сейчас мужчину снова арестовали, с чем не согласна его защита. Адвокат Дмитрий Ляховицкий заявил, что его подзащитный не собирался просить об УДО из колонии, не мог контактировать с сообщниками. Он напомнил, что Масловский — пожилой человек с многочисленными заболеваниями.

Petropavlovsk — одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Она зарегистрирована в Великобритании, имеет офисы в Москве и Благовещенске.

Как ранее сообщалось, одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина объявили в розыск, а Лефортовский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого. Он является фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму. Россиянин скрывается от следствия за границей.