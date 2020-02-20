Евгений Драгунов родился в Воткинске (Удмуртия). После окончания школы поступил в индустриальный техникум. Вступив в ряды Красной Армии, был направлен в школу оружейного мастерства.
Всю свою жизнь Драгунов проработал на Ижевском заводе. Всемирную известность получил за создание стрелкового спортивного и боевого оружия, в частности — снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Умер Евгений Драгунов 4 августа 1991 года. Похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска.
Евгений Драгунов
kalashnikov.media
Евгений Драгунов
kalashnikov.media
Евгений Драгунов с молодыми конструкторами.
kalashnikov.media
Один из участников военных действий в Сальвадоре с винтовкой Драгунова.
Linda Hess Miller/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org
Снайперские винтовки СВД.
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Снайпер на полигоне с винтовкой СВД.
Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org
Тактико-специальное занятие с 175-м разведывательным батальоном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
mil.ru
Снайперы ВМФ Боливии на параде.
Israel_soliz/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org
Курд с винтовкой Драгунова.
Kurdishstruggle/flickr.com
Женщина снайпер из отряда женской самообороны в Сирийском Курдистане.
Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Взгляд через оптический прицел, установленный на винтовке Драгунова
Chabster/CC BY 3.0/wikipedia.org
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен