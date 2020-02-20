Евгений Драгунов родился в Воткинске (Удмуртия). После окончания школы поступил в индустриальный техникум. Вступив в ряды Красной Армии, был направлен в школу оружейного мастерства.

Всю свою жизнь Драгунов проработал на Ижевском заводе. Всемирную известность получил за создание стрелкового спортивного и боевого оружия, в частности — снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Умер Евгений Драгунов 4 августа 1991 года. Похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска.