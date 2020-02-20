Евгений Драгунов родился в Воткинске (Удмуртия). После окончания школы поступил в индустриальный техникум. Вступив в ряды Красной Армии, был направлен в школу оружейного мастерства.

Всю свою жизнь Драгунов проработал на Ижевском заводе. Всемирную известность получил за создание стрелкового спортивного и боевого оружия, в частности — снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Умер Евгений Драгунов 4 августа 1991 года. Похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска.

Евгений Драгунов

kalashnikov.media

Евгений Драгунов

kalashnikov.media

Евгений Драгунов с молодыми конструкторами.

kalashnikov.media

Один из участников военных действий в Сальвадоре с винтовкой Драгунова.

Linda Hess Miller/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Снайперские винтовки СВД.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Снайпер на полигоне с винтовкой СВД.

Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Тактико-специальное занятие с 175-м разведывательным батальоном 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

mil.ru

Снайперы ВМФ Боливии на параде.

Israel_soliz/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Курд с винтовкой Драгунова.

Kurdishstruggle/flickr.com

Женщина снайпер из отряда женской самообороны в Сирийском Курдистане.

Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взгляд через оптический прицел, установленный на винтовке Драгунова

Chabster/CC BY 3.0/wikipedia.org

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