Опубликовано видео с обновленным пассажирским Ту-214 в Сочи Первый пассажирский рейс обновленного Ту-214 встретили в Сочи водяной аркой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-214

В Сочи в ночь на 3 февраля международный аэропорт принял первый пассажирский рейс на обновленном самолете Ту-214, сообщила пресс-служба авиагавани. По традиции борт встретили водяной аркой.

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи на обновленном самолете Ту-214. Традиционно борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту отметили, что маршрутная сеть авиакомпании Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений, из которых четыре внутрироссийских и девять международных. Обновленный самолет со следующей недели будет летать из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а позднее — и в Тель-Авив.

Ранее заслуженный пилот РФ Юрий Сытник заявил, что Ту-214 вполне способен конкурировать с такими лайнерами, как Airbus 321, Boeing 737, Boeing 700 и Boeing 800. По его мнению, после некоторых улучшений Ту-214 можно смело ставить в один ряд с указанными воздушными судами по техническому оснащению и уровню комфорта. Он также отметил, что Ту-214 имеет просторный салон, так что даже если «Аэрофлот» реализует свой замысел довести число мест для пассажиров до 175, то тесно в самолете не будет.