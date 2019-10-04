https://static.news.ru/photo/fcd52c7c-e6b2-11e9-9c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.alrosa.ru

В Якутии специалисты компании АЛРОСА обнаружили на одном из месторождений необычный алмаз. Внутри него есть полость, в которой перемещается алмаз меньших размеров. Об этом сообщается на сайте компании.

Уникальный камень нашли на Нюрбинском месторождении. Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе утверждает, что это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы. Тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости, — указано в сообщении компании.

Из-за своей особенности находку и назвали «матрёшкой». Возраст камня по мнению учёных может составлять более 800 миллионов лет.

Вес алмаза всего 0,62 карата (0,124 грамма), а размер 4,8×4,9×2,8 мм. Специалисты высчитали и объём внутренний полости. Он составил 6 мм3, а объем внутреннего кристалла — 1,6 мм3.

Ранее учёные из России впервые создали электрический «алмаз», писал News.ru.