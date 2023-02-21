Опубликовано фото пробоины на корабле «Прогресс МС-21» Роскосмос сообщил о внешнем повреждении «Прогресса МС-21»

Фото: roscosmos

Корабль «Прогресс МС-21»

Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале фото пробоины на корабле «Прогресс МС-21». Согласно предварительным выводам, повреждение корабля вызвано внешним воздействием. Его следы видны на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

По предварительным данным РКК «Энергия», «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, — сказано в сообщении.

Кроме того, чтобы исключить версию брака при производстве, РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет. Анализ поступившей информации продолжается, запланировано проведение наземных экспериментов для имитации повреждения.

11 февраля директор по пилотируемым космическим программам корпорации Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация грузового корабля «Прогресс МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил позднее представитель Центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.