Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/ea4e9f1e-d952-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

За прошедшие сутки наименьший темп прироста числа заражённых COVID-19 зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Подмосковье и Кабардино-Балкарии, он составил 0,2%. В целом по стране прирост зафиксирован на уровне 0,6%.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, среди регионов с наименьшими темпами прироста за сутки — Москва, Брянская и Смоленская области и Забайкальский край (0,3%). Прирост в 0,4% зафиксирован в Тыве, Марий Эл, Чувашии, Чечне, Калужской, Ивановской, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Владимирской и Липецкой областях.

Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по России поднялся до 0,98, в Москве этот показатель, отражающий темпы распространения заболевания, остался на уровне единицы.

В России за минувшие сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1334 из них заболевание протекало без клинических проявлений. Общее число заражений в стране достигло отметки в 882 347 человек. Также за сутки в России от коронавируса вылечились 6615 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 690 207. Кроме того, за сутки зафиксировано 129 летальных исходов. Общее количество смертей от коронавируса выросло до 14 854.