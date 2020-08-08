Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом больных COVID-19

За прошедшие сутки наименьший темп прироста числа заражённых COVID-19 зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Подмосковье и Кабардино-Балкарии, он составил 0,2%. В целом по стране прирост зафиксирован на уровне 0,6%.
Как
Как писал NEWS.ru, коэффициент распространения COVID-19 в среднем по России поднялся до 0,98, в Москве этот показатель, отражающий темпы распространения заболевания, остался на уровне единицы.
В России за минувшие сутки выявлено 5212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1334 из них заболевание протекало без клинических проявлений. Общее число заражений в стране достигло отметки в 882 347 человек. Также за сутки в России от коронавируса вылечились 6615 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 690 207. Кроме того, за сутки зафиксировано 129 летальных исходов. Общее количество смертей от коронавируса выросло до 14 854.
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