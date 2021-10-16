Опасные погодные условия ожидают ряд регионов РФ

В ближайшие дни мощный циклон станет причиной опасной непогоды с сильными осадками, ветром и ураганами в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на востоке страны в настоящее время наблюдается очень сложная метеорологическая обстановка: на Охотское море пришёл мощнейший циклон. В этой связи прогнозируются волны высотой до 10 метров и ветер скоростью до 28 м/с в Охотском море и до 32 м/с — в Беринговом.

Десять метров — это высота трёхэтажного дома, представляете, как корабли поднимаются, а затем опускаются. Если говорить о погодных условиях на континенте, то именно в этих районах наиболее сложная обстановка, — пояснил Вильфанд.

Кроме того, на востоке Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и ураганный ветер со скоростью до 35 м/с. В Приморье порывы ветра будут достигать 22 м/с, на Сахалине — 38 м/с.

На Курильских островах аналогичная ситуация, на побережье Чукотки ожидается ветер до 25 м/с. На Камчатке будет мокрый снег, ветер до 25–30 м/с, — рассказал Вильфанд.

На юге России синоптик прогнозирует выпадение большого количества осадков в виде дождя.

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