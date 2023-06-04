«Она прекрасна, но выглядит не очень»: Клишас и прихожане оценили «Троицу» Икону Андрея Рублёва установили в храме Христа Спасителя на православный праздник Святой Троицы

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru

Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя у принесенной иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева

4 июня в храме Христа Спасителя (ХХС) выставили «Троицу» Андрея Рублева. Несмотря на возражения части музейной общественности, икону привезли в храм в ночь на православный праздник Святой Троицы. Прихожане, в числе которых были сенатор Андрей Клишас и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, смогли увидеть ее на праздничном богослужении в воскресенье. Подробности — в репортаже журналиста NEWS.ru.

Как встречали «Троицу»

Площадь у храма с утра была довольно немноголюдной: люди подтягивались к главному входу по одиночке и парами, но столпотворения не наблюдалось. Как выяснилось позже, люди продолжали приходить уже во время службы: тогда на входе образовывалась небольшая очередь. Многие из верующих пришли в храм отметить православный праздник День Святой Троицы и поклониться одноименной иконе.

Саму икону расположили в самом центре зала под защитным стеклом. По периметру выставили ограждения, за которые прихожане зайти не могли. Таким образом, «Троица» расположилась прямо напротив патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который вел богослужение. В самом его начале, соблюдая церковный регламент, он приклонился к образам, стоящим по обе стороны от иконы, и к ней самой.

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя у принесенной иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева

Кто из известных людей пришел на богослужение

Службу посетили сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Они расположились чуть правее алтаря и могли наблюдать за богослужением с небольшого возвышения. Слуцкий увлеченно снимал процесс на телефон, в перерывах осеняя себя крестным знамением. Вскоре после этого он покинул церковь. В отличие от своего коллеги по нижней палате, Клишас был более сдержан — не отвлекался на телефон и отстоял литургию до конца.

По мнению сенатора, служба «прошла очень торжественно».

«Икона Преподобного Андрея Рублева „Троица“ наконец-то возвращена Церкви и обязательно должна вернуться в Лавру на своё законное место к другим шедеврам Рублёва в Иконостасе Троицкого Собора», — ответил он на вопрос NEWS.ru о целесообразности передачи иконы РПЦ.

Что говорили прихожане о передаче иконы РПЦ

На скамейке недалеко от входа разместились прихожане, которым то ли не хватило места, то ли сил наблюдать службу воочию в соседнем зале. Одной из таких была 85-летняя пенсионерка из Новосибирска. Она рассказала, что приехала к сыну в гости и как раз застала праздник Троицы. «Мне там ничего не видно, да и тяжело стоять. А так хотелось бы, конечно, патриарха увидеть», — поделилась она. От разговора с корреспондентом NEWS.ru она быстро отвлеклась: соседка по скамейке нашла в интернете онлайн-трансляцию службы, и незнакомые до этой минуты женщины стали увлеченно следить за эфиром.

Тем временем, очередь на вход заметно увеличилась. «Как вы считаете, не опасно ли было перевозить икону из Третьяковки?» — спросила я у пары из Санкт-Петербурга. Но тут в разговор вмешалась стоящая рядом женщина: «Вы журналист, да? Я считаю, раз она здесь оказалась, значит, это божий промысел». А после добавила: «Если вы верующий человек, поймете. А неверующим нет смысла объяснять».

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя у принесенной иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева

Молодая, стильно одетая девушка призналась, что решила прийти в храм спонтанно: «Проснулась и поняла, что хочу [прийти в праздник поклониться иконе Рублёва]». «Икона прекрасна, хоть и видно, что состояние не очень. Неровное покрытие, видны потертости, видны надломы», — поделилась впечатлениями прихожанка. Тем не менее она считает решение о передаче «Троицы» РПЦ верным, поскольку «теперь множество людей сможет соприкоснуться со святыней».

Что будет с иконой «Троица» дальше

Информация о том, сколько времени «Троица» пробудет в храме и будет ли открыт к ней доступ прихожанам, разнится. По одним сведениям, икона пробудет в ХХС до 18 июня, после чего будет передана в Троице-Сергиеву лавру, по другим — останется тут на целый год. В частности, 3 июня об этом заявил патриарх Кирилл.

Один из охранников храма сообщил корреспонденту NEWS.ru, что прихожане вряд ли смогут приклониться к оригиналу иконы, но «в любой момент все может измениться». Он также заметил, что недалеко от оригинала стоит копия иконы, и к ней люди могут подходить свободно.

О решении передать «Троицу» РПЦ стало известно 15 мая. Как сообщала пресс-служба патриарха, решение принял президент Владимир Путин «в ответ на на многочисленные просьбы верующих». 16 мая Минкультуры подтвердило передачу, сказав, что икону выставят 4 июня в храме Христа Спасителя. Позже ее планировалось отправить на реставрацию, затем — в Троице-Сергиеву лавру.

Передача реликвии РПЦ вызвала большой резонанс. Искусствоведы настаивали, что икона должна остаться в музее, аргументируя это ее ветхостью и хрупкостью. Для хранения реликвии, говорили специалисты, нужны особые условия, в том числе постоянный климат-контроль. Позже состоялся реставрационный совет, в ходе которого эксперты подтвердили невозможность передачи произведения на данный момент. «Не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», — говорится в заключении.

Несмотря на возражения экспертного сообщества, икону все же решили передать церкви. В храме Христа Спасителя она пробудет как минимум две недели.

Фото: Олег Варов/patriarchia.ru Патриаршее служение в праздник Святой Троицы в Храме Христа Спасителя у принесенной иконы Святой Троицы преподобного Андрея Рублева

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