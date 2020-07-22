Оформление электронной визы в РФ будет стоить около $40

https://static.news.ru/photo/bb69a072-cc19-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оформление электронной визы в РФ гражданам других государств обойдётся примерно в $40, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Пока так думаем, что где-то на уровне, наверно, 40 долларов, — заявил РИА Новости Волынкин.

Он отметил, что список стран, гражданам которых позволят оформлять в РФ электронные визы, должно определить правительство. В настоящее время в пилотном режиме такой порядок действует для представителей 53 стран в Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как писал NEWS.ru, Госдума приняла в третьем чтении законопроект об универсальной единой электронной визе для въезда на территорию РФ. Она будет относиться к самостоятельной категории виз наравне со служебными и дипломатическими. Единой электронной однократной визой смогут воспользоваться иностранные граждане, которые прибывают в Россию для туристических, деловых и гуманитарных целей. Она будет действовать с 1 января 2021 года. Её можно будет оформить на срок до 60 календарных дней. Разрешённый срок пребывания по этой визе составит 16 суток.