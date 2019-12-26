Фото: emer.gov.kz

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить российские новогодние традиции в наследие ЮНЕСКО. В список попали и старые традиции, и более современные, например, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на письмо депутата гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил включить российские новогодние традиции в наследие ЮНЕСКО. В список попали и старые традиции, и более современные, например, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким...