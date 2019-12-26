Один пострадавший в результате крушения самолёта Fokker 100 авиакомпании Bek Air, летевшего из Алма-Аты в Нур-Султан, скончался в больнице. Число погибших выросло до 15.
Всего в больницы были доставлены 66 человек, 50 из них госпитализированы. 12 госпитализированных в тяжёлом состоянии, — сказал глава городского управления здравоохранения Тлеухан Абилдаев.
Выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан самолёт Fokker 100 потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежал разбившийся после вылета из Алма-Аты самолёт, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.
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