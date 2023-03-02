Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился до 4,039 триллиона рублей

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Согласно информации, полученной от Счетной палаты, объем внешнего государственного долга России снизился в прошлом году впервые за три года, передает РИА Новости. Показатель в 2022 году составит 4,039 триллиона рублей.

В 2019 году он составлял 3,395 триллиона рублей, в 2020 году – 4,189 триллиона рублей, а в 2021 году – 4,435 триллиона рублей. Стоит отметить, что по итогам 2022 года объем общего государственного долга России составил 22,82 триллиона рублей, однако его доля относительно ВВП снизилась на один процентный пункт до 17,1%.

Согласно тому же источнику, внутренний государственный долг за год составил 18,78 миллиарда рублей, в то время как объем внешнего государственного долга, включая государственные гарантии, составил 4 038,6 миллиарда рублей, из которых 1 381,9 миллиарда рублей – это государственные гарантии.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в случае если Конгресс США не одобрит очередное повышение потолка государственного долга, это создаст гигантскую угрозу для страны и ее финансовой системы. Таким образом она прокомментировала ситуацию, при которой контроль над двумя палатами конгресса по итогам промежуточных выборов может достаться двум разным партиям.