Россия обратилась к ОАЭ с запросом по делу Блиновской Россия запросила у ОАЭ информацию об имуществе Блиновской для компенсации ущерба

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Елена Блиновская

Правоохранительные органы России направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от оплаты налогов на сумму в 918 млн рублей, передает ТАСС. На имущество может быть наложен арест, после чего стоимость имущества пойдет в виде компенсации ущерба в рамках дела против блогера. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов.

Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счет компенсации причиненного ею ущерба государству, — говорится в сообщении.

В апреле следователи возбудили против Блиновской уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и обналичивании незаконно нажитых средств. 27 апреля ее задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Во время допроса в СКР она признала вину в экономических преступлениях, а позже решением суда была заключена под домашний арест на два месяца.

Ранее в Госдуме предложили обязать блогеров-тренеров получать лицензии. Идея появилась после череды громких уголовных дел о неуплате налогов. Так, блогеру Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов более чем на 311 миллионов рублей.