Новый поворот в деле об угоне Ми-8: как пилоту помогла мать, что с экипажем Выяснились новые подробности угона вертолета Ми-8 на Украину

Фото: МО РФ

Угон вертолета Ми-8 из Курска на Украину могла помочь организовать мать пилота Максима Кузьминова Инна. Женщина пропала за несколько месяцев до инцидента, сообщает Telegram-канал Baza. Что известно о новых деталях побега российского летчика?

Почему мать Кузьминова может быть причастна к угону боевой машины

Как сообщает канал, за несколько месяцев до произошедшего Инна Кузьминова исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. Предположительно, под ее влиянием Максим Кузьминов мог решиться на преступление. Вероятно, именно женщина вела переговоры с украинскими спецслужбами, потому что сильно переживала из-за мобилизации в России.

«В декабре Кузьминова стала вести себя замкнуто — она упоминала, будто „собирается куда-то ехать“ и искать Максима. Уже в январе Инна ушла в отпуск, и больше ее не видели ни коллеги, ни близкие. Лишь позднее женщина сообщила, что искать ее не нужно. Несколько месяцев спустя Максим и угнал Ми-8», — говорится в публикации канала Baza.

Что известно о детстве Кузьминова

Близкие и знакомые семьи рассказали, что Максим рос без отца. Его воспитывал дедушка Герман Кузьминов, который был летчиком.

«Он разбился на вертолете, когда Максиму было 17 лет. Кузьминов пошел по стопам деда, и поначалу Инна это поддерживала, но в прошлом году все сильно изменилось. Знакомые рассказывают, что у женщины якобы „была истерика“ из-за того, что сына перевели из Приморья к границе с Украиной», — отмечают источники.

Как Кузьминов угнал вертолет Ми-8

СМИ предполагали, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Об инциденте стало известно в начале сентября, хотя само происшествие, по данным СМИ, произошло еще в августе. Сообщалось, что вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске, за штурвалом находился Максим Кузьминов. Также в салоне боевой машины было еще два члена экипажа. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Спустя некоторое время Главное разведывательное управление (ГУР) Украины сообщило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. Глава ГУР Кирилл Буданов пояснил, что от двух других россиян «пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны РФ вопрос о предполагаемом угоне вертолета на территорию Украины. По его словам, сам он не располагает информацией, чтобы комментировать подобные сведения.

Что известно о членах экипажа Ми-8

По данным Telegram-канала Baza, на борту вертолета находились выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед. Фамилии военнослужащих при этом не назывались.

«Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет). Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед — официально неизвестно», — сообщалось в публикации.

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