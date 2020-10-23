Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 включён в сеть страны

На Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) 23 октября состоялось первое включение в сеть нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200, следует из сообщения пресс-службы концерна.
Так, энергоблок успешно синхронизировали с сетью и вывели его на мощность 240 МВт,
Как уточняется, новый энергоблок должен пройти этап опытно-промышленной эксплуатации — ступенчатое освоение мощности реактора до 100%. Ввод в промышленную эксплуатацию намечен на 2021 год.
Ранее NEWS.ru писал, что первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности.
Цепная реакция была запущена в соответствии с графиком сооружения атомной электростанции. Таким образом, положено начало жизненного цикла реактора.