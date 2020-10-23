Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 включён в сеть страны

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Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, который можно финансировать за счёт отмены возврата НДС для экспортёров сырья и введения государственной монополии на производство спирта.

Необходимо создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, который будет выделять средства на тестирование граждан, закупку лекарств и развитие службы скорой помощи. Финансирование фонда можно обеспечить за счёт отмены возврата...