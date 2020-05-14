Новый арктический регион в России будет одним из самых крупных в мире

https://static.news.ru/photo/d35973aa-95d3-11ea-823a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

После объединения Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области в России появится один из крупнейших в мире арктических регионов. Вдоль его территории пройдёт 10% Северного морского пути. Об этом заявил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Со стратегической точки зрения объединение двух территорий приведёт к созданию одного из самых крупных в мире арктических регионов, который будет занимать 10% протяжённости Северного морского пути, — рассказал Цыбульский журналистам ТАСС.

По его словам, после объединения появятся новые возможности для крупных инвестиционных проектов. Ненецкий автономный округ имеет уникальное географическое положение, а в промышленно развитой Архангельской области много высококвалифицированных трудовых ресурсов, отметил политик.

NEWS.ru писал, что одной из причин подписания меморандума об объединении НАО и Архангельской области является плохое состояние бюджета округа. Об этом заявил врио главы НАО Юрий Бездудный. Бюджет был рассчитан из стоимости барреля нефти в $57, руководство региона имеет колоссальные обязательства перед жителями, отметил врио главы региона.