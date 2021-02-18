В Роспотребнадзоре не фиксировали случаев заболевания новыми штаммами COVID

https://static.news.ru/photo/f9f52fc2-7214-11eb-9f60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявленные за рубежом новые штаммы коронавирусной инфекции в России почти не распространяются. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим, — заявила Попова.

Она добавила, что к настоящему времени были выявлены отдельные случаи заражения мутациями коронавируса, выявленными в Великобритании. По словам Поповой, в этом смысле положительный эффект имеют ограничения авиасообщения между странами.

Как сообщал NEWS.ru, случаи заражения новой мутацией коронавирусной инфекции, получившей ранее название B.1.525, зафиксированы в Норвегии. Ранее сообщалось, что случаи заражения этим видом коронавируса были зафиксированы в 10 странах, при этом наибольшее число заболеваний — в Дании (35) и Соединённом Королевстве (33).