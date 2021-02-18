16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

В Роспотребнадзоре не фиксировали случаев заболевания новыми штаммами COVID

21:03, 18 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявленные за рубежом новые штаммы коронавирусной инфекции в России почти не распространяются. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим, — заявила Попова.

Она добавила, что к настоящему времени были выявлены отдельные случаи заражения мутациями коронавируса, выявленными в Великобритании. По словам Поповой, в этом смысле положительный эффект имеют ограничения авиасообщения между странами.

Как сообщал NEWS.ru, случаи заражения новой мутацией коронавирусной инфекции, получившей ранее название B.1.525, зафиксированы в Норвегии. Ранее сообщалось, что случаи заражения этим видом коронавируса были зафиксированы в 10 странах, при этом наибольшее число заболеваний — в Дании (35) и Соединённом Королевстве (33).

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео