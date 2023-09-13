Ночная атака ВСУ на Севастополь: что разрушено, сколько человек погибли

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар по Севастополю, в результате два корабля Черноморского флота получили повреждения, передает Минобороны России. Что об этом известно, сколько пострадавших?

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что пострадавшие корабли были на ремонте. Российские средства ПВО сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков», добавили в МО РФ.

Атака ВСУ на Севастополь, взрывы в городе 13.09.2023

Примерно в 03:00 мск жители Севастополя сообщили о громких взрывах над городом. Сработала система ПВО. По словам местных жителей, после серии хлопков в небе над Корабельной стороной появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту, писал SHOT.

«Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработала. В районе Килен балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание, произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4-й класс», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Около 04:00 мск BRIEF написал, что в результате атаки ВСУ на Севастополь горит Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное в районе Корабельной стороны Севастополя, является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Член Совфеда РФ Ольга Ковитиди заявила, что в результате атаки ВСУ на Севастополь жертв нет.

«Российская ПВО отработала. Воздушная обстановка под контролем. Ответ должен быть таким, чтобы вздрогнул Киев!» — отметила она.

У четверых из 24 пострадавших состояние средней степени тяжести, сообщил Михаил Развожаев. По его словам, все оперативные службы работают на месте и никакой опасности для гражданских объектов в Севастополе нет. Тем временем местные жители публиковали в социальных сетях кадры взрывов и их последствий. Они писали, что их в городе прозвучало больше десятка.

По данным Baza, два человека погибли в результате ракетного удара со стороны ВСУ по территории судоремонтного морского завода имени Орджоникидзе в Севастополе. Сообщается, что все погибшие и пострадавшие — сотрудники завода. В результате атаки были повреждены два судна: большой десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону». Общее число пострадавших увеличилось до 26 человек. Официального подтверждения этого от МО РФ пока не поступало.

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