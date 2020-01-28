https://static.news.ru/photo/68e16a60-41f9-11ea-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: White House/via Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал историческим днём 28 января, когда американский президент Дональд Трамп предложил свой вариант урегулирования ситуации на Западном берегу реки Иордан — «сделку века».

Это исторический день — как когда [американский] президент Трумэн в 1948 году признал Израиль, — заявил Нетаньяху.

Как писал NEWS.ru, «сделка века» предлагает признание израильских поселений на Западном берегу в обмен на создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестинская администрация считает Западный берег и Восточный Иерусалим оккупированными территориями частично признанного Государства Палестина. Израиль называет весь Иерусалим своей столицей.