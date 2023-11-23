«Нет денег — иди пешком»: депутат призвал увеличить тарифы на проезд Депутат Колесников призвал поднять стоимость проезда в Екатеринбурге

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Екатеринбургский депутат Александр Колесников призвал поднять тариф на проезд в общественном транспорте. Как он обосновал свою позицию и сколько сейчас нужно заплатить за поездку на автобусе или метро в городах России?

Что сказал чиновник про капитализм

Выступая на заседании комиссий по бюджету и по экономическому развитию Екатеринбурга, Колесников заявил, что транспортная отрасль «не выживет», если не увеличить стоимость проезда.

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость проезда на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», — считает председатель комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга.

Средства, полученные в результате увеличения тарифа на общественный транспорт, депутат предложил направлять на повышение заработной платы водителей для решения проблемы дефицита кадров в соответствующей отрасли.

Сколько сейчас стоит проезд в общественном транспорте Екатеринбурга

В октябре Telegram-канал «Метро Екатеринбург» сообщал, что с 2024 года стоимость проезда в общественном транспорте города может увеличиться до 35 рублей.

«„Гортранс“ планирует увеличить стоимость с 1 января 2024 года. Перевозчикам нужны дополнительные деньги, чтобы нормально функционировать, считают власти», — писал ресурс.

По данным Telegram-канала, городские перевозчики настаивают, чтобы стоимость проезда в Екатеринбурге поднялась до 50 рублей.

Сейчас поездка в общественном транспорте столицы Урала стоит 33 рубля. В последний раз стоимость проезда повышали в феврале 2023 года. Тогда рост тарифа составил один рубль.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Москве

Как сообщал Telegram-канал «Дептранс Москвы», с 15 октября текущего года вырос ряд тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Уточнялось, что одна поездка по карте «Тройка» в рамках тарифа «Единый» подорожала на 4 рубля — до 54 рублей. «90 минут» теперь стоят 81 рубль (+6 рублей), стоимость тарифа «Метро+МЦД», действующего в зоне «Пригород», увеличилась на 6 рублей — до 71 рубля.

На 3 рубля подорожала одна поездка по билету «Единый» без карты «Тройка» — с 62 до 65 рублей. Что касается безлимитных поездок по «Тройке» в зоне «Центральная», то билет на сутки теперь стоит 315 рублей (ранее — 285 рублей), на трое суток — 600 рублей (сейчас — 540 рублей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько стоит проезд в общественном транспорте Петербурга и будет ли подорожание

Сейчас за одну поездку в петербургском метро нужно заплатить 70 рублей. Единичный проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 65 рублей.

Стоимость 90-минтуного проездного на трамвай, троллейбус, автобус и метро составляет 78 рублей. Пересадочный тариф «60 минут» на трамвай, троллейбус, автобус имеет следующие расценки: первая поездка — 44 рубля, вторая — 10 рублей, последующие — 0 рублей. Приобрести проездной на сутки на трамвай, троллейбус, автобус и метро можно за 270 рублей, на трое суток — за 520 рублей, на пять суток — за 920 рублей.

Как заявил 20 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов, повышения стоимости проезда в общественном транспорте Северной столицы в 2024 году не будет.

«Отклонил запрос комитета по транспорту на повышение стоимости проезда в 2024 году и поручил увеличить общие расходы из бюджета на пассажирские перевозки. Таким образом, традиционного повышения тарифов на общественный транспорт ожидать не стоит», — написал глава города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Беглова, отмена повышения тарифов на проезд в течение 2024 года — один из примеров того, что город стал больше зарабатывать, и это конвертируется в ощутимые для петербуржцев преференции.

«Также на прежнем уровне в 2024 году сохраним стоимость поездки на пригородных электричках и плату за пользование платной парковкой», — добавил губернатор Петербурга.

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