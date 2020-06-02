Россия

Дождь, гроза и сильный ветер: 3 июня непогода в Москве усилится

16:52, 02 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильные дожди и резкие порывы ветра ожидаются в Москве 3 июня. Об этом предупредили в столичном главке МЧС.

В ведомстве сослались на прогноз синоптиков Росгидромета.

Под влиянием фронтальных разделов южного циклона 3 июня с сохранением до конца суток в Москве начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, — сказано в сообщении МЧС.

В нём уточняется, что ветер будет восточным, а его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре сообщили, что вся первая половина текущей недели в Москве окажется во власти непогоды. В столице будут идти дожди, местами сильные.

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