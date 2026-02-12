«Неожиданный ход»: военэксперт ответил, как РФ будет освобождать Харьков

Вооруженные силы РФ могут освободить Харьков, используя гибридную стратегию, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, инновационная тактика позволит сократить потери в рядах российской армии.

Я не сомневаюсь, что Одесса и Харьков будут освобождены. Харьков — это крепкий орешек. Ни в одном из случаев ВСУ добровольно не сдавали города. Поэтому я понимаю, насколько это будет тяжело и кровопролитно. Надеюсь на несколько другой сценарий. ВС РФ сейчас стали применять гибридную стратегию. Пытаются понять, насколько будет разрушена система поставок на фронт при ударах по электрической системе Украины. Это очень неожиданный ход, потому что фактически мы обладаем возможностью уничтожить электрификацию. Наши оппоненты так не могут, — поделился Артамонов.

Он подчеркнул, что это новый метод ведения боевых действий, основанный на умной системе ударов. По словам военэксперта, для этого необходимы искусственный интеллект и высокотехнологичное вооружение, интегрированное с элементами ИИ.

Это военный эксперимент, чтобы до конца понять, обрушится ли весь фронт ВСУ или нет. Мы пока не знаем, но на это есть надежда. Такой комбинированный, необычный, новый подход, инновационный и максимально нелетальный, позволит минимизировать количество смертей. Я думаю, что в текущем году будут освобождены Харьков и Одесса, — резюмировал Артамонов.

Ранее американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что продвижение российских войск к Днепру создаст для них прямой путь к Одессе и Харькову. По его словам, после этого судьба этих городов будет решаться на переговорах с украинским руководством.