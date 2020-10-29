Необходимый при лечении коронавируса препарат раскупили в аптеках РФ

https://static.news.ru/photo/bef7a6c2-1a83-11eb-b68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аптеках на территории нескольких регионов России, включая Москву и Подмосковье, раскупили раствор на основе эноксапарина. Данный препарат входит в категорию жизненно важных и применяется в лечении пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Также его принимают беременные для уменьшения риска возникновения тромбов.

Директор по развитию одной из крупных сети аптек Нодар Солярик рассказал, что в 2020 году у «Клексана» очень большие продажи. Дефицит препарата наблюдался ещё во время первой волны пандемии. В настоящее время раствор остался только в больницах, в аптеках его нет.

Слова эксперта подтвердил директор по корпоративным связям в Евразийском регионе фармкомпании, выпускающей «Клексан», Юрий Мочалин. Он отметил, что препарат внесён Минздравом в список рекомендуемых, а спрос на лекарство вырос на фоне распространения инфекции.

На фоне возникшей ситуации с резким ростом мирового спроса на субстанции эноксопарина из-за пандемии COVID-19 есть серьёзный риск обеспечения пациентов, нуждающихся в лекарственном препарате. Поэтому компания уже сейчас рассматривает все возможности обеспечения пациентов дополнительными объёмами препарата к текущему производству, — цитирует Мочалина телеканал «360».

Представители Минздрава, в свою очередь, подчеркнули, что ситуация с препаратом находится под контролем.

Как ранее передавал NEWS.ru, больным COVID-19 жителям Москвы, которые проходят лечение на дому, назначают и выдают бесплатно некоторые лекарственные препараты. Об этом сообщает оперштаб.

Речь идёт о «Фавипиравире», «Риамиловире», «Гидроксихлорохине», «Азитромицине», «Ривароксабане», «Дабигатране», «Апиксабане», «Амоксициллине», клавулановой кислоте, «Левофлоксацине» и парацетамоле. Но эти препараты выписывают не всем и не всегда.