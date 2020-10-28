Названы лекарства, которые москвичи с COVID-19 могут получить бесплатно

https://static.news.ru/photo/db08e082-1926-11eb-8faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больным COVID-19 жителям Москвы, которые проходят лечение на дому, назначают и выдают бесплатно некоторые лекарственные препараты. Об этом сообщает оперштаб.

Речь идёт о «Фавипиравире», «Риамиловире», «Гидроксихлорохине», «Азитромицине», «Ривароксабане», «Дабигатране», «Апиксабане», «Амоксициллине», клавулановой кислоте, «Левофлоксацине» и парацетамоле. Но эти препараты выписывают не всем и не всегда.

Пациентов делят на три категории. Первая — это бессимптомные носители. Они находятся под наблюдением врачей, но лекарства им не нужны. Вторая категория — это люди с ковидной симптоматикой. А третья — пациенты с сочетанием COVID-19 и вирусной пневмонии.

Для каждой категории предусмотрены различные схемы лечения. Оно назначается исходя из тяжести заболевания и особенностей пациента. Препараты являются сильнодействующими, и принимать их можно только по назначению врача, в соответствии с назначенной схемой лечения, — отмечается в заявлении оперштаба.

Ранее, как писал NEWS.ru, фармакологи предупредили о возможных неожиданных последствиях от применения медпрепаратов на основе фавипиравира. По их данным, это вещество может привести к неосознанной мышечной активности. Среди «побочек» — внезапная «падучесть», ночные блуждания и внезапный бег.

Впрочем, специалисты сразу предупредили, что причинно-следственная связь пока не изучена, а в Росздравнадзоре изъявили готовность при необходимости внести изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир». Там заверили, что случаев побочных реакций в России пока не было. В схожем ключе высказались и в Минздраве. В ведомстве уточнили, что фавипиравир во время клинических испытаний доказал эффективность в лечении пациентов с коронавирусом.