Фармакологи рассказали о побочном эффекте препарата от коронавируса

https://static.news.ru/photo/486b63de-09b9-11eb-a577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Новый побочный эффект обнаружили фармакологи у препарата, который используется для лечения коронавируса. Речь идёт о препарате «Фавипиравир» и средств на его основе.

Эксперты Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 считают, что препарат отрицательно влияет на центральную нервную систему. Так, в инструкции к японскому «Авигану» сказано, что препарат может вызывать ночное хождение, быстрый бег и падения, пишут «Известия».

По российским препаратам подобных жалоб ещё не поступало, но в Росздравнадзоре готовы при необходимости внести изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир».

Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений, — говорится в документе с детальным анализом известных на сегодня данных о побочных эффектах «Фавипиравира».

Препарат может способствовать самым разным нарушениям в работе организма, считают фармакологи. Подавляя вирусную РНК, лекарство действует и на РНК клеток человека. Это и приводит к нежелательным эффектам от лечения.

Фармакологи называют «Фавипиравир» «ядом», который можно применять только в экстренных ситуациях, к примеру, больным с большим объёмом поражения тканей вирусом. Токсичность препарат в этом случае сглаживается положительным эффектом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производитель препарата «Авифавир» для лечения COVID-19 боялся возникновения серьёзных побочных эффектов от лекарства, но после проверки более чем на тысяче пациентов их не было выявлено.