В Минздраве ответили на слухи о падающих и блуждающих пациентах с COVID

Серьёзные побочные реакции от российских лекарств на основе фавипиравира пока не выявлены. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он подчеркнул, что препараты от коронавирусной инфекции доказали свою безопасность и эффективность по результатам трёх фаз клинических исследований. По словам чиновника, они успешно используются для лечения пациентов с COVID-19.
Случаев серьёзных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано, — цитирует Кузнецова ТАСС.
Он отметил, что с момента регистрации лекарства включены в систему обязательной маркировки, которая позволяет контролировать движение каждой упаковки. Фармакологический надзор, в соответствии с законодательством, осуществляет Росздравнадзор.
Ранее фармакологи предупредили о возможных неожиданных последствиях от применения медпрепаратов на основе фавипиравира. По их данным, это вещество может привести к неосознанной мышечной активности. Среди побочек — внезапная «падучесть», ночные блуждания и внезапный бег.
Впрочем, как писал NEWS.ru, причинно-следственная связь пока не изучена, а в Росздравнадзоре заявили, что готовы при необходимости внести изменения в инструкции к препаратам «Коронавир» и «Арепливир». Там заверили, что случаев побочных реакций в России пока не было.