У коронавируса и лекарств от него выявили странные последствия

https://static.news.ru/photo/d313ef08-0a0c-11eb-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Döring/imageBROKER.com/Global Look Press

Жжение в районе стопы, кожные высыпания, внезапные провалы в памяти, бессонница, онемение лица и тела, а ещё проблемы с сердцем, запах серы в носу и выпадение волос — эти и немало других неожиданных симптомов перечислили пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией. Жалобы переболевших собрала и опубликовала доцент из Медицинской школы Индианского университета Натали Ламберт.

Некоторые больные отметили, что странное состояние сохранялось у них в течение нескольких месяцев после выписки из больницы.

Растёт количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19, — цитирует Ламберт «Ридус».

Она отметила, что единственная причина, по которой у людей вообще есть лекарства и способы лечения, — это исследования, в том числе проводимые с пациентами.

Впрочем, неожиданные симптомы могут быть не только у самого коронавируса, но и у медпрепаратов, которые применяются для его лечения, пишут «Известия». Так, препарат фавипиравир, который входит в состав лекарств от COVID-19, может привести к неосознанной мышечной активности. Среди побочек — внезапная «падучесть», ночные блуждания и внезапный бег. Впрочем, причинно-следственная связь пока не изучена, отмечает издание со ссылкой на медиков.

Ранее о том, что что даже у тех, кто относительно легко перенёс болезнь, в дальнейшем могут проявиться самые неожиданные последствия, предупредили китайские врачи. Как сообщал NЕWS.ru, они привели в пример случай переболевшей пациентки, у которой впоследствии начались серьёзнейшие проблемы со зрением. Оказалось, что возбудитель коронавирусной инфекции может буквально «путешествовать» по телу, поселяясь в различных органах. В случае с китаянкой инфекция поразила глаза, в то время как общая диагностика показывала, что та абсолютно здорова.