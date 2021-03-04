Названы самые «женские» регионы России

https://static.news.ru/photo/bbc3f1e2-7d00-11eb-b890-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше всего женщин проживает в Москве (6,82 млн), Московской области (4,12 млн) и Краснодарском крае (3,04 млн). Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Как следует из данных ведомства, минимальное число женщин живёт в Ненецком (22,61 тысячи) и Чукотском (24,66 тысячи) округах, а также в Магаданской области (72,28 тысячи).

В целом в России проживает 78,62 млн женщин, из которых около трети (25,75 млн) старше трудоспособного возраста. По числу таких представительниц слабого пола лидируют Москва (2,31 млн), Московская область (1,3 млн) и Санкт-Петербург (1,01 млн).

В свою очередь в трудоспособном возрасте (от 16 до 54 лет) находится 39,51 млн россиянок. Больше всего их проживает в Москве (3,55 млн), Московской области (2,14 млн) и Краснодарском крае (1,52 млн).

Во всём мире, включая Россию, мальчиков рождается больше девочек. Однако с течением времени начинается «перекос» в сторону численности женщин — на фоне повышенной смертности мужчин, отметил в беседе с NEWS.ru заведующий сектором воспроизводства населения и демографической политики Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Архангельский.

Соотношение численности родившихся мальчиков и девочек устойчивое и мало от чего зависит. В России где-то к 30–35 годам они как бы уравновешиваются в численности, а дальше идёт перевес женщин по нарастающей. Это основной фактор, который влияет на соотношение полов, — пояснил Архангельский.

Он добавил, что в ближайшее время доля женщин пенсионного возраста сильно расти не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили выплачивать россиянкам 13-ю зарплату на 8 Марта.