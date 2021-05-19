Названы самые раздражающие россиян заявления Зеленского

https://static.news.ru/photo/d32989ba-b94a-11eb-b7d7-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Главной проблемой президента Украины Владимира Зеленского является его враньё. Об этом НСН заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, особое раздражение вызывают заявления украинского главы в отношении статуса русского языка. Он назвал самые нелепые фразы политика.

Русскоязычный человек начал осуществлять в жёстком варианте политику насильственной украинизации. При этом заявляет, что русскому языку ничто не угрожает, — отметил Цеков.

Также вопиющими являются заявления Зеленского, касающиеся Великой Отечественной войны, в том числе о причастности СССР к началу Второй мировой войны. По мнению сенатора, такие утверждения сложно воспринимать без негодования.

Цеков добавил, что возмущение вызывают слова президента Украины о нарушении прав человека в Крыму и его намерение вернуть крымскую землю без населения, которое там проживает.

Его заявления, что «Крым для нас — родная земля», «сердце Украины», «мы вернём свою землю». <...> Поучи историю — никогда Крым не считал себя частью Украины, даже когда входил в её состав! — посоветовал сенатор.

Цеков считает, что в период предвыборной кампании и в начале президентства Зеленский говорил правильные вещи, но потом скатился в дремучий украинский национализм. В результате он не оправдал надежды большей части людей, которые за него голосовали, подчеркнул политик.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек с иронией отреагировал на высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне. По его словам, Украина — это уже не государство, а «чистильщик сапог большим белым господам из Вашингтона и Брюсселя».