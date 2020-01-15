https://static.news.ru/photo/fae24782-37a8-11ea-9721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители России в зимний период из витаминов и биологически активных добавок чаще всего покупают шипучие таблетки, которые содержат поливитамины с макро- и микроэлементами (доля этого средства составляет 7,6%). Об этом NEWS.ru рассказали в компании DSM Group, которая исследует фармацевтический рынок.

На втором месте расположился комплекс из магния и витамина B6 (6,6%), а на третьем — витамины и БАДы широкого спектра (5%). Далее по популярности следуют таблетки, представляющие собой комбинированный препарат с витаминно-минеральным комплексом (4,8%).

Замыкает пятёрку средство из нейротропных витаминов группы В, тиамина, пиридоксина, цианокобаламина и лидокаина (4,7%).

На шестом месте в рейтинге находятся капли с витамином D3 (4%). Несколько реже покупают другой поливитаминный препарат с минералами (3,8%) и мультивитаминные комплексы для беременных и кормящих грудью женщин (3,5% и 2,9%).

В конце десятки — аскорбиновая кислота (2,5%).

Ранее эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова и доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, какие витамины необходимо принимать в зимний период. По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на витамины группы В, которые играют важную роль в белковом и энергетическом обмене. Для нормального функционирования мозга полезны будут магний, цинк, марганец, калий, а также витамины А,С и Е.